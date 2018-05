Koning Abdullah II van Jordanië ontving dinsdag de Japanse president Shinzo Abe. Bij de ontmoeting was ook de Jordaanse kroonprins Al Hussein aanwezig.

De ontmoeting had plaats in het Al-Husseinya paleis in Amman. De minister-president van Japan is bezig met een vijfdaagse rondreis door het Midden-Oosten. Maandag was hij op bezoek bij de kroonprins van Abu Dhabi, sheikh Mohammed bin Zayed.

Na Jordanië reist Abe door naar Israël en de Palestijnse gebieden.