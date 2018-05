Koning Filip heeft te veel grasvelden in de koninklijke tuinen in Laken. Dat vindt een tuinconsulent uit Brugge die de Belgische vorst een brief heeft geschreven met de vraag om meer bloemen te planten, meldt VTM. Louis De Jaeger wil zo de strijd aangaan tegen bijensterfte.

“Ik vraag maar een kleine geste. Ik denk wel dat ze het zullen doen”, aldus De Jaeger. “Ik zou niet weten waarom ze het niet zouden doen.”

Rondom het Kasteel van Laken, de residentie van koning Filip en koningin Mathilde en hun kinderen, liggen vele grasvelden. Volgens De Jaeger zouden daar beter bloemen kunnen staan om bijen te lokken. “Er is een massale bijensterfte”, legt hij uit. “Tachtig procent van alle landbouwgewassen zijn volledig afhankelijk van bijen. Als bijen de plantjes niet bevruchten zullen mensen met een stokje van plant naar plant moeten gaan om die te bevruchten.”

Het paleis heeft zelf nog niet gereageerd op de oproep van de tuinconsulent.