Prins Bernhard maakt in het weekend van 19 tot 21 mei zijn opwachting in de World Touring Car Cup (WTCR) op circuitpark Zandvoort. Hij heeft van de organisatie een wildcard gekregen.

De 48-jarige prins gaat rijden in de vierde ronde van het WTCR-kampioenschap, dat tijdens de Jumbo Racedagen wordt verreden. Bernhard, ook mede-eigenaar van het circuit, noemt het “uniek” dat hij mag deelnemen. “Met meer dan 100.000 fans langs de baan zal het een unieke belevenis worden”, reageert hij op de website van WTCR.

Bernhard rijdt voor de gelegenheid in het oranje voor Bas Koeten Racing. Teameigenaar Bas Koeten denkt dat de prins goed mee zal kunnen doen tijdens de race. “Hij heeft ervaring in vele raceklassen en kent het circuit op zijn duimpje. We verwachten niet dat hij op het podium zal eindigen maar hij zal zeker niet tien seconden achter de laatste man rijden.”