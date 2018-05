De terugblik op de inhuldigingsdag van koning Willem-Alexander heeft maandagmiddag ruim 349.000 kijkers getrokken. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

In het programma werd in een uur tijd een compleet beeld geschetst van de inhuldiging van Willem-Alexander en de abdicatie van zijn moeder, koningin Beatrix. Programmamaker Etienne Glebbeek had de vele toen opgenomen uren materiaal opnieuw bekeken en op originele en soms verrassende wijze versneden of samengevoegd.

Zondagavond keek de NOS ook al terug op het vijfjarig jubileum van koning Willem-Alexander. Toen keken er bijna anderhalf miljoen mensen.