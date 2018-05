Koningin Elizabeth heeft dinsdag voor het eerst haar nieuwe achterkleinkind, prins Louis, ontmoet. Ze vloog per helikopter van Windsor Castle naar Kensington Palace om het jongetje, het derde kind van prins William en zijn vrouw Catherine, met eigen ogen te bekijken.

De 92-jarige Britse vorstin klom ontspannen uit de helikopter die vlakbij het paleis op een grasveld landde. Ze werd daarna per auto naar de voordeur gereden. De koningin had in haar hand een vers geplukt boeketje bloemen, zo zagen verslaggevers van de Daily Mail.

Hoewel Elizabeth speciaal voor Louis kwam, zal ze ook ongetwijfeld iets mee hebben genomen voor prinses Charlotte. Het dochtertje van William en Catherine is woensdag 3 jaar geworden.

Prins Louis, Elizabeths zesde achterkleinkind, werd vorige week maandag geboren.