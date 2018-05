Het groothertogelijk paar van Luxemburg is op Hemelvaartsdag in de Kroningszaal van het stadhuis van Aken aanwezig bij de uitreiking van de Karelsprijs aan president Emmanuel Macron van Frankrijk. Dat heeft het Luxemburgse hof woensdag bekendgemaakt.

Groothertog Henri is sinds 2004 beschermheer van de jaarlijkse onderscheiding die bijdragen aan de eenheid en eenwording van Europa beloont. Sinds hun aantreden zijn ook de Belgische koning Filip en de Spaanse koning Felipe beschermheer van de prijs.

Henri’s vader groothertog Jean mocht de Karelsprijs in 1986 namens het ‘gehele Luxemburgse volk’ in ontvangst nemen uit waardering voor de Europese gezindheid van de Luxemburgers. Felipe’s vader koning Juan Carlos werd in 1982 onderscheiden en koningin Beatrix kreeg de prijs in 1996 voor haar ‘persoonlijke inzet voor het overwinnen van tegenstellingen en de versterking van de gemeenschap tussen de volkeren van Europa.’

Voor Emmanuel Macron komt de bekroning bijna op de dag één jaar nadat hij de Franse presidentsverkiezingen op 7 mei 2017 won. Hij krijgt de prijs voor zijn ‘visie op een nieuw Europa, en het opnieuw verankeren van het Europese project’, aldus de jury.