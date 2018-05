Koningspaar in voetspoor Beatrix in Luxemburg

Het programma van het driedaagse staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Luxemburg later deze maand is in hoofdlijnen bekend. Het vertoont enige overeenkomsten met dat van het bezoek van toenmalig koningin Beatrix aan Luxemburg in 2012.

De eerste dag bestaat voornamelijk uit verplichte nummers. Willem-Alexander en Máxima worden dan ontvangen door groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa in het Groothertogelijk Paleis. Verder wordt er een krans gelegd bij het nationale oorlogsmonument, zijn er ontmoetingen met de voorzitter van het parlement, Mars Di Bartolomeo, minister-president Xavier Bettel en minister van Buitenlandse Zaken Jean Asselborn en wordt de dag afgesloten met een staatsbanket.

Het koningspaar brengt op de tweede dag een bezoek aan Belval en reizen daarna door naar Vianden, waar ze het bekende kasteel aandoen. Op de derde dag brengen Willem-Alexander en Máxima een bezoek aan bedrijven in Bettembourg.

Het staatsbezoek aan Luxemburg duurt van 23 tot 25 mei. De koning en koningin worden vergezeld door minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat leidt in het groothertogdom een economisch programma over duurzame en circulaire economie.