Voordat het nieuwe prinsje Louis zijn intrede deed in Kensington Palace, hebben prins William en zijn vrouw Kate hun ‘appartement’ grondig verbouwd. Er zou maar liefst 5 miljoen euro zijn uitgetrokken om het woonvertrek aangenamer te maken voor het stel en hun kinderen George, Charlotte en Louis. Dit meldt Closer Magazine.

Volgens het tijdschrift is het huis nu volledig gedecoreerd met foto’s van George en Charlotte. De babykamer zou ingericht zijn met een Peter Rabbit ontwerp, een van Engeland’s bekendste kinderboekfiguren en ‘wonen’ er vele knuffelbeesten in het kamertje van de jongste telg. De term appartement is een beetje misplaatst in deze, omdat het een huis van vier verdiepingen betreft. Na een eerste grondige renovatie in 2011 werd het aantal kamers terug gebracht van 30 naar 20, omdat William en Kate flink wat muren hebben laten verwijderen, om zo meer ruimte te creëren.

Hoewel het stel dagelijks hulp krijgt van een aantal nanny’s, staat prins William erop om zijn oudste zoon en dochter dagelijks zelf naar school te brengen, indien zijn agenda het toelaat. Kate bekommert zich momenteel vooral om de jongste spruit, prins Louis.