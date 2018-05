Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wacht vrijdagavond een spannende avond op de Dam in Amsterdam. Daar leggen zij tijdens de Nationale Dodenherdenking traditioneel een krans bij het nationaal monument, waarna er twee minuten stilte in acht worden genomen. Dit jaar echter wil de actiegroep ‘Geen 4 Mei voor Mij’ de plechtigheid aangrijpen voor een protestactie. Spannend is of dat ondanks een verbod toch gebeurt.

Organisator Rogier Meijerink wilde aanvankelijk lawaai maken tijdens de stilteperiode, maar heeft donderdag bij de rechtbank in Amsterdam waar hij in een kort geding een door de gemeente opgelegd gebiedsverbod aanvocht, een alternatief voorgesteld. Hij wil vlak voor 20 uur een luchtalarm laten afgaan, ter nagedachtenis aan ‘de vier miljoen doden door oorlogsgeweld in Nederlands-Indië’. Daarna wil hij met zijn sympatisanten de Dam verlaten.

De gemeente wil er niets van weten. De wens van Meijerink zorgt in elk geval voor logistieke problemen aangezien de Dam voor de Dodenherdenking is afgezet met hekken, waardoor tijdig weglopen zonder de plechtigheid te verstoren vrijwel onmogelijk is. Nog los van mogelijke onvriendelijke reacties van omstanders, waardoor bij voorbaat een gespannen sfeer ontstaat.

Het koningspaar zal daarbij terugdenken aan 4 mei 2010 toen de achteraf zogenoemde ‘Damschreeuwer’ Gennaro P. voor commotie en paniek zorgde door tijdens de ceremonie te schreeuwen. Mensen die daarvan schrokken, probeerden weg te rennen en de daardoor omklappende hekken leken op schoten, waardoor de commotie alleen maar groter werd. Er vielen tientallen gewonden.

Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Máxima werden ijlings afgevoerd, maar keerden terug op de Dam toen het loos alarm bleek. Een jaar eerder was de koninklijke familie op Koninginnedag in Apeldoorn nog doelwit geweest van een aanslag.