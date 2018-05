Koning Filip ontmoet dinsdag zo’n duizend jongeren uit Gent die voor het eerst mogen stemmen. De Belgische koning neemt in de Vlaamse stad een kijkje tijdens een dag rond burgerschap, democratie en de komende verkiezingen.

De jongeren gaan in debat en nemen deel aan workshops, die als doel hebben hen te prikkelen over de politiek. Filip doet mee aan een workshop van Stickergraffiti, waar jongeren zich op een ludieke, creatieve en visuele manier kunnen uitdrukken.

Vervolgens wordt de koning verwacht bij Gent in 3D. In dat atelier wordt Gent virtueel (her)ontworpen door de jeugd. Filip sluit zijn bezoek af in de Vooruit, waar hij vrijwilligers van de Jeugdraad Gent en andere deelnemers ontmoet.

In oktober zijn er lokale verkiezingen in België.