Kroonprins Frederiks sportieve hart klopte donderdag weer. De Deense troonopvolger ging in Kopenhagen langs bij een trainingssessie voor de schoolsportolympiade.

Frederik zag hoe zo’n duizend leerlingen trainden op de atletiekbaan van het Østerbro Stadion. De kroonprins moedigde de scholieren aan en ging met hen in gesprek over het belang van sport. De kinderen gaan in juni de strijd aan met elkaar tijdens de schoolsportolympiade. Behalve atletiek staan ook onder meer boogschieten, bowlen en zwemmen op het programma.

De Deense kroonprins is een fervent sporter. Hij neemt geregeld deel aan wedstrijden en wil ook zijn vijftigste verjaardag sportief vieren. Ter gelegenheid van Frederiks vijftigste verjaardag, op 26 mei, wordt op pinksterzondag de Royal Run gehouden in vijf Deense steden. Frederik hoopt dat zoveel mogelijk Denen de hardloopschoenen aantrekken.