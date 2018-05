De rijstoogst van Cambodja belooft dit jaar goed te worden. Ook maïs en bonen zullen in ruime mate geoogst kunnen worden. Dat maken de paleisastrologen op uit de hoeveelheid rijst, maïs en bonen die de koninklijke ossen donderdag hebben gegeten na het ceremonieel ploegen van het eerste rijstveld, ten teken dat het seizoen voor het planten van rijst is begonnen.

Koning Norodom Sihamoni van Cambodja was in de zuidelijke provincie Svay Rieng bij de rechtstreeks op televisie uitgezonden traditionele jaarlijkse plechtigheid aanwezig, en gaf er zijn zegen aan. Het ploegen en planten van de eerste rijst behoort ook in Japan en Thailand tot de vorstelijke rituelen. In Thailand vindt de ceremonie volgende week plaats.

Twee heilige ossen doorploegden met een houten ploeg een stukje grond, terwijl de koning en tientallen hoogwaardigheidsbekleders en boeren van afstand toekeken. Brahmanen strooiden rijstzaad, waarna de ossen voor hun inspanningen werden beloond met onder meer rijst, maïs, bonen, rijstwijn en water.

De paleisastrologen hielden nauwgezet in de gaten hoeveel de dieren van elk van de producten aten om zo vast te kunnen stellen of de komende oogst rijk is of niet. Aangezien de ossen 95 procent van de rijst en maïs opaten en 80 procent van de bonen, voorzien zij een goede oogst.