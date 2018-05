Aan de almaar uitdijende stroom boeken over prins Harry en Meghan Markle is donderdag weer een nieuwe uitgave toegevoegd. De Britse journalist Angela Levin baarde vorig jaar al opzien met een uitvoerig portret van de prins voor het Amerikaanse weekblad Newsweek, waarvoor ze Harry ook twee keer had kunnen spreken. Die interviews zijn nu gebundeld en aangevuld tot het boek ‘Harry. Gesprekken met de prins.’

De titel veronderstelt dat het boek één lang gesprek is met prins Harry (33), maar niets is minder waar. De auteur herhaalt wat ze vorig jaar al publiceerde in Newsweek en navertelde voor The Mail on Sunday. Ze voegde daar de levensloop van de prins aan toe, daarbij puttend uit eerder door anderen geschreven boeken. Uiteraard worden ook de problemen tussen Harry’s ouders Diana en Charles opgerakeld; de prins is niet te begrijpen zonder die achtergrond.

In de tijd dat Levin de prins volgde, was er wel sprake van een vriendin, maar de verloving met Meghan Markle kwam pas een half jaar na het verschijnen van het voorpaginaverhaal van Newsweek. Dat maakte het interessant om het eerdere materiaal te bundelen, maar daarvoor moest ze opnieuw een paar keer op pad om een paar observaties over de aanstaande koninklijke bruid toe te kunnen voegen. Met Harry had ze vorig jaar nauwelijks over Meghan gesproken. Hij schermde haar af van publiciteit.

Trouw aan oma

Nieuwe onthullingen zijn er dus niet, maar het boek geeft een goede samenvatting van al het materiaal dat over de rebelse feestprins is verschenen. Vorig jaar zorgde zijn uitspraak dat eigenlijk niemand in zijn familie koning of koningin wilde worden nog voor ophef. Het was plichtsbesef dat zorgde dat de Windsors kroon en scepter niet lieten liggen.

Zelf had hij ook serieus nagedacht over een leven buiten de ‘Firma’, zoals het koninklijk bedrijf onder aanvoering van zijn grootmoeder koningin Elizabeth wel wordt genoemd. Maar uiteindelijk had bij hem trouw aan oma en familie het ook gewonnen van de wens zijn eigen levenspad te kunnen uitstippelen. Met William ging hij de monarchie bij de tijd brengen, zo vertelde hij ook.

Hij was openhartig over zijn eigen twijfels, psychische problemen en trauma’s na het overlijden van zijn moeder Diana, en over zijn woede dat zijn loopbaan in het leger vroegtijdig was afgekapt door onthullingen over zijn verblijf in Afghanistan. “Daar was ik Harry en geen prins.” Die uitspraken worden in het boek herhaald, maar wel met meer uitleg over zijn als moeilijk ervaren jeugd, de verkeerde opvoedingstechnieken van Diana en de problemen met studeren.