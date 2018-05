Koning Carl Gustaf heeft begrip voor het besluit van de Zweedse Academie om dit jaar de Nobelprijs voor de Literatuur niet uit te reiken. De Zweedse koning, tevens beschermheer van de Academie, liet in een reactie weten het besluit “te respecteren”.

“Het laat zien dat de Academie van plan is zich te concentreren op het herstel van haar reputatie”, aldus de koning. Donderdag paste Carl Gustaf al de statuten van de Academie aan, zodat het eeuwenoude instituut weer aan het werk kan gaan. Acht van de achttien leden stapten op als gevolg van de affaire rond de echtgenoot van Academie-lid Katarina Frostenson. Hij zou meerdere vrouwen seksueel misbruikt hebben, achttien dames dienden een klacht in. Frostensons man zou ook aan de billen van kroonprinses Victoria hebben gezeten.

Ook Frostenson zelf raakte in opspraak. Zij zou zeven keer de naam van de potentiële winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur hebben gelekt en geld van de Academie hebben doorgesluisd naar een cultuurclub die haar man runde en waar zij mede-eigenaar van is.

“Ik ben de laatste tijd erg bezorgd geweest over de ontwikkelingen in de Zweedse Academie”, zei Carl Gustaf donderdag. “Het is nu dringend dat het vertrouwen wordt herwonnen.”