Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vrijdag op de Dam in Amsterdam twee minuten stilte in acht genomen om oorlogsslachtoffers te gedenken. Vooraf legden zij een krans bij het Nationaal Monument en waren ze aanwezig bij een bijeenkomst in de Nieuwe Kerk.

De Nationale Hedenking op de Dam verliep rustig. Tijdens de twee minuten stilte die om 20.00 uur ingingen, bleef het stil op het plein. De organisator van een lawaaiprotest kondigde vrijdagochtend aan dat hij het niet ging doen. De voorzieningenrechter verbood de actie donderdag na een kort geding. Toch klonk er enkele minuten voor de stilte geschreeuw. De politie heeft een man opgepakt.

Het koningspaar zal voorafgaande aan de herdenking kort hebben teruggedacht aan 4 mei 2010 toen de achteraf zogenoemde ‘Damschreeuwer’ Gennaro P. voor commotie en paniek zorgde door tijdens de ceremonie te schreeuwen. Mensen die daarvan schrokken, probeerden weg te rennen en de daardoor omklappende hekken leken op schoten, waardoor de commotie alleen maar groter werd. Er vielen tientallen gewonden.

Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Máxima werden ijlings afgevoerd, maar keerden terug op de Dam toen het loos alarm bleek. Een jaar eerder was de koninklijke familie op Koninginnedag in Apeldoorn nog doelwit geweest van een aanslag.