Kroonprins Frederik van Denemarken heeft zijn vrijdagmiddag op een ontspannen manier doorgebracht. Hij ging langs bij het WK ijshockey dat wordt gehouden in Herning. In ijshockeyarena Jyske Bank Boxen zag Frederik een groepsduel tussen de Verenigde Staten en Canada.

Frederiks ochtend stond ook al in het teken van sport. Toen woonde de kroonprins in Kopenhagen een vergadering bij over de Deense deelname aan de Invictus Games. De vierde editie van het sportevenement voor (oud-)militairen die tijdens hun werk invalide zijn geraakt, vindt dit jaar plaats in Sydney in Australië. De Britse prins Harry is de grondlegger van het internationale evenement.