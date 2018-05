Staatsbezoeken zijn op hun retour. Officiële bezoeken en werkbezoeken winnen aan terrein. In elk geval waar het bezoeken aan Nederland betreft. Dat is de conclusie die getrokken kan worden met een blik op de eerste vijf jaar van het koningschap van Willem-Alexander. Tegenover slechts drie inkomende staatsbezoeken staan met de komst later deze maand van de Duitse bondspresident Frank Steinmeier acht officiële bezoeken.

Een staatsbezoek is de luxe uitvoering van een ontmoeting tussen staatshoofden. Zoals de naam aangeeft kunnen ook alleen staatshoofden een staatsbezoek brengen. Een staatsbezoek kent vaste elementen, zoals een staatsbanket, meestal een kranslegging, ontvangsten door premier, parlement en vaak ook burgemeester van de hoofdstad. Wanneer koning Willem-Alexander eind deze maand naar Luxemburg gaat, staat dat ook allemaal op de agenda.

In een tijdperk echter waarin alles sneller moet gaan, biedt een officieel bezoek meer bewegingsvrijheid. Er zijn namelijk minder ‘moetjes’. Wellicht daarom dat zowel de Jordaanse koning Abdullah als de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto hun voorgenomen en ook al aangekondigde, maar daarna uitgestelde staatsbezoek omzette in een officieel bezoek.

Vrijer bewegen

Abdullah hoefde in maart geen krans te leggen op de Dam in Amsterdam en kon bijna zijn hele programma afwerken in Den Haag. Peña Nieto kwam vorige maand slechts een dagje op visite en het koninklijke gedeelte beperkte zich tot een korte ceremonie bij paleis Noordeinde, een onderhoud en een lunch. Een dag eerder was Peña Nieto nog in Duitsland en de volgende dag zat hij al weer aan tafel bij de koning van Spanje.

De Duitse bondspresident blijft iets langer, maar ook hij heeft maar een kort programma samen met het koningspaar. Daardoor kan Steinmeier zich vrijer bewegen, al heeft hij wel ontmoetingen aan het Binnenhof en met minister-president Mark Rutte op de agenda staan, elementen die ook terugkomen bij een staatsbezoek.

Schipperen

Koning Willem-Alexander pakt voor reizen naar het buitenland bij voorkeur nog het staatsbezoek uit de diplomatieke gereedschapskist. Er staan er de komende weken maar liefst vier op de rol, maar met uitzondering van het bezoek aan Luxemburg zijn het uitgeklede versies van de traditionele visites. Letland, Estland en Litouwen krijgen het koningspaar elk maar anderhalve dag over de vloer, waarbij het schipperen is tussen protocollaire verplichtingen en inhoud geven aan het bezoek.

De koning echter is flexibel genoeg om ook ander gereedschap te gebruiken om de relaties met een ander land te versterken, getuige zijn werkbezoek aan China eerder dit jaar. Hoofdbestandsdeel was een diner met de Chinese president, en daarvoor was hij bereid op weg van Amsterdam naar Seoul een tussenstop te maken. Vertegenwoordigen kan nu eenmaal op veel manieren. Staatsbezoeken zijn daarvoor niet de enige mogelijkheid.