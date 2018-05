Op het circuit Ring Knutstorp in Kågeröd begint de Zweedse prins Carl Philip zaterdag aan het raceseizoen in de Swedish GT. Hij maakt deel uit van het Cyan Racing Team en rijdt dit jaar in een Lotus.

De auto waarin de prins zal rijden werd eind maart onthuld. De kleuren zijn blauw en geel. Volgens velen is de wagen een ode aan de beroemde Zweedse formule 1-coureur Ronnie Peterson. Die vierde in de jaren zeventig triomfen in een Lotus.

Vrijdag waren de kwalificatietrainingen. Carl Philip en Göransson mogen in de eerste race van poleposition starten. In de tweede race start het duo vanaf de tweede plek. De prins was een beetje teleurgesteld. Hij had gehoopt de eerste startplek in beide races op te kunnen eisen.

Wisselend succes

Carl Philip rijdt al jaren voor het Cyan Racing team. Hij maakt er sinds 2012 deel van uit en racet met wisselend succes in de GT-klasse. In het team rijdt de prins samen met Thed Björk en Richard Göransson. Vorig seizoen reed hij samen met Björk en dat deden ze best aardig. In het eindklassement over tien races werd Carl Philip derde, Björk vijfde.

De Swedish GT is een bijprogramma van de Swedisch Touring Car Championships (STCC). De wedstrijden worden in zes weekenden afgewerkt op circuits door heel Zweden. De Swedish GT is tijdens vijf weekenden te zien. Steeds zijn er twee races.