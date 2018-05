Het Britse hof heeft dit weekend foto’s gedeeld van de pasgeboren prins Louis, de zoon van prins William en zijn vrouw Kate. De hertogin van Cambridge maakte de foto’s zelf in Kensington Palace.

Op een van de foto’s is te zien hoe Louis een kusje krijgt van zijn zus prinses Charlotte. Die foto is gemaakt op 2 mei op Charlottes derde verjaardag.

Louis werd op maandag 23 april geboren in het St. Mary’s Hospital in Londen. Hij is na prins George en prinses Charlotte het derde kind van William en Catherine. Voluit heet hij His Royal Highness prince Louis Arthur Charles of Cambridge.

Prins William en Catherine willen iedereen bedanken voor de felicitaties die ze kregen na de geboorte en voor Charlottes verjaardag.