Voor het eerst in twintig jaar is koningin Margrethe uit varen gegaan met haar beide zusters koningin Anne-Marie en prinses Benedikte. De ‘drie zusters’ zoals Deense media hen noemen gingen dit weekeinde aan boord van het koninklijk schip Dannebrog naar Kolding, dat dit jaar 750 jaar bestaat.

De vaartocht was voor het Deense hof bijzonder genoeg om er ook zondag nog aandacht aan te besteden op sociale media. Er werd een foto bijgeplaatst uit 1950 van Margrethe, Benedikte en Anne-Marie. De drie dochters van toenmalig koning Frederik IX waren op dat moment niet in de lijn van troonopvolging omdat vrouwen niet op de troon konden komen. Maar in 1953 werd de Grondwet na een volksraadpleging op dat punt veranderd.

Dat betekende wel dat koning Frederiks broer prins Knud en diens twee zonen opeens het zicht op opvolging kwijtraakten. Knud heeft dat zijn broer nooit vergeven en hij stierf in 1976, vier jaar na Frederik, als een verbitterd man. Zijn kinderen hebben daarna de relatie met Margrethe hersteld en Knuds oudste zoon graaf Ingolf van Rosenborg was ook in Kolding.

Het is niet vaak dat koningin Anne-Marie, die in 1964 huwde met de Griekse koning Constantijn, officiële verplichtingen vervult in haar geboorteland. Maar ze vergezelde haar oudere zussen bij de opening van de bijzondere tentoonstelling ‘Macht van Juwelen’ in het kasteel Koldinghus, waarvoor de koninklijke familie tal van sieraden en diademen ter beschikking heeft gesteld.