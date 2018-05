Meghan Markle is helemaal bezeten van het Britse weer – een ander woord voor regen. Ze heeft paleismedewerkers gevraagd contact op te nemen met het Britse KNMI om te weten te komen met welk weer ze op haar trouwdag 19 mei rekening moet houden.

“Ze is geschrokken van het Britse klimaat”, zo meldt The Sun zondag. Het antwoord van de weerman zal haar in elk geval niet gerust hebben gesteld: de zon kan schijnen, er kunnen opklaringen zijn, maar het kan ook regenen. Het is nog te vroeg om te zeggen.”

Met minder dan twee weken te gaan voor het huwelijk van prins Harry en de actrice Meghan Markle lijken Britse en Amerikaanse media zich met weinig anders bezig te houden. En wanneer er geen nieuws is te melden dan zijn de tabloids en roddelbladen niet te beroerd om berichten rond het bruidspaar te verzinnen of om druk te speculeren over de bruidsjurk, het diadeem, de bruidskinderen of de gevoelens van Meghans vader Thomas wanneer hij haar naar het altaar begeleid.

Kostuumafdeling

Volgens de Daily Mail hebben Meghans voormalige collega’s in de televisieserie Suits de hulp ingeroepen van de kostuumafdeling om te zorgen dat ze er op 19 mei piekfijn uitzien. Het kledingvoorschrift voor de bruiloft levert de Amerikaanse acteurs te veel problemen op, vandaar dat er een beroep wordt gedaan op de kledingontwerpers.

Het Nieuwzeelandse Newshub berichtte zondag over Meghans aangetrouwde neef Tyler Dooley, wiens moeder Tracy getrouwd was met Meghans halfbroer Thomas. Hij verbouwt marihuana in de Amerikaanse staat Oregon en komt ter ere van zijn ‘tante’ met het sterke en unieke ‘Royally grown’, dat prins Harry ,,zeker eens zou moeten proberen”.

Maandje wachten

Town and Country Magazine stelde zich dit weekeinde de prangende vraag of Harry en Meghan met hun huwelijksdatum niet een maandje hadden kunnen wachten zodat Catherine meer tijd had om te herstellen van de geboorte van prins Louis. Het aanstaande bruidspaar wist immers dat Kate in verwachting was toen ze de datum prikten. Volgens de experts die het blad raadpleegden wilde het verloofde paar niet langer wachten, tenslotte is Meghan al 36 jaar en willen ze beiden kinderen. Juni is trouwens al een drukke maand voor Harry’s oma koningin Elizabeth.

De Daily Mail probeerde medelijden op te wekken voor Meghans vader Thomas Markle, die een zelf gekozen kluizenaarsbestaan leidt in Mexico en nu opeens in de schijnwerpers komt te staan bij het huwelijk van zijn dochter. Dezelfde krant en de zusterbladen hebben de afgelopen maanden geprobeerd alle breuklijnen in de gespleten familie Markle ten eigen voordele uit te buiten, maar stelt nu dat het voor Thomas niet makkelijk zal zijn om de Queen te ontmoeten, zijn slobberige t-shirt te verruilen voor een jacquet en de aandacht te trekken.