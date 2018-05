Familie is belangrijk. Die boodschap wilde sultan Hassanal Bolkiah van Brunei en zijn familie zondag uitstralen door deelname aan tal van activiteiten in het kader van de zevende Nationale Familie Dag in de hoofdstad Bandar Seri Begawan.

De sultan kwam een kijkje nemen bij het familie recreatie-en fietsevenement, en nam daar onder meer deel aan het touwtrekken. Vervolgens stapte hij met een aantal van zijn zoons en broers op de fiets voor een familietochtje. Dat betekende afzien, want met temperaturen boven de dertig graden en een luchtvochtigheid van 89 procent, was het ook op de fiets – met helm op – aardig heet voor de wielrenners.

Het thema van de familiedag was dit jaar ‘Mijn liefhebbende familie, prachtig land’, waarbij het belang van sterke familiebanden werd benadrukt als sterk fundament onder de samenleving, en tot welzijn van iedereen.