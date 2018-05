Prins Charles en echtgenote Camilla herdenken maandag aan het begin van een driedaags bezoek aan Frankrijk de slachtoffers van de terroristische aanslag op de boulevard Promenade des Anglais in Nice. Ook praten ze met nabestaanden van slachtoffers en met vertegenwoordigers van de politie, brandweer en andere hulp- en veiligheidsdiensten.

Op 14 juli 2016, aan het einde van de Franse nationale feestdag, reed een man in de Franse kustplaats in een vrachtwagen in op de duizenden mensen die op de populaire promenade langs het strand naar het slotvuurwerk hadden gekeken. Er vielen 86 doden.

Later maandag heeft het paar ook een ontmoeting met de Britse gemeenschap in Nice waarna de trip dinsdag wordt voortgezet in Lyon, waar Charles stilstaat bij het einde van de Tweede Wereldoorlog precies 73 jaar geleden. Ook gaat de prins van Wales naar het hoofdkantoor van Interpol. Camilla ondertussen wijdt zich aan een programma dat vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld helpt.

Charles en Camilla worden woensdag terugverwacht in Nice, waar ze nog een korte stadswandeling maken waarna ze vertrekken naar Griekenland voor een aansluitend officieel bezoek. Voor Charles is het volgens Clarence House zijn 32e visite aan Frankrijk en voor Camilla het zevende. Nu koningin Elizabeth (92) vanwege haar leeftijd niet meer reist, vraagt de Britse regering aan de troonopvolger en zijn vrouw, en aan William en Kate om in haar plaats te gaan.