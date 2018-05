De Spaanse koning Felipe reist deze week opnieuw naar het Duitse Aken. Daar schuift hij woensdagavond in het stadhuis aan bij het diner ter ere van de Franse president Emmanuel Macron, dit jaar de winnaar van de Internationale Karelsprijs. De volgende dag is de koning samen met onder anderen het groothertogelijk paar van Luxemburg bij de uitreiking van de prestigieuze prijs in de Kroningszaal van het stadhuis.

Het is de tweede keer sinds zijn troonsbestijging in de zomer van 2014 dat Felipe naar Aken komt voor de prijsuitreking. Hij is samen met groothertog Henri van Luxemburg en de Belgische koning Filip beschermheer van de Internationale Karelsprijs.

Felipe’s vader koning Juan Carlos ontving de onderscheiding in 1982 en woonde de plechtigheid daarna nog negen keer bij, onder meer in 1996 toen koningin Beatrix werd gelauwerd voor haar ‘persoonlijke inzet voor het overwinnen van tegenstellingen en de versterking van de gemeenschap tussen de volkeren van Europa.

President Emmanuel Macron, die maandag precies één jaar geleden de Franse presidentsverkiezingen won, krijgt de prijs voor zijn ‘visie op een nieuw Europa, en het opnieuw verankeren van het Europese project’, aldus de jury.