Koningin Máxima opent op 21 juni een nieuw gebouw van de Performance Factory in Enschede. Het gaat om gebouw Zuid dat recent geheel is verbouwd, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

De Performance Factory is gevestigd in een voormalige textielfabriek. Woningcorporatie Domijn heeft in 2011 samen met buurtbewoners, ondernemers en de gemeente Enschede het vervallen fabrieksterrein een nieuwe functie gegeven. Het is nu een werk- en ontmoetingsplek met ruimte voor sport, horeca, kunst, cultuur, ambacht en ondernemerschap. Er zijn nu 25 commerciële en maatschappelijke organisaties gevestigd.

Koningin Máxima krijgt tijdens haar bezoek een korte film te zien waarin de ondernemers van de Performance Factory zich presenteren. Aansluitend volgt een rondleiding door gebouw Zuid, waarbij onder andere de foodhal en enkele sociale ondernemingen worden bezocht. Na de rondleiding verricht Máxima de openingshandeling en spreekt ze met betrokkenen.