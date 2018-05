Meghan Markle heeft het druk met de voorbereidingen op haar huwelijk met de Britse prins Harry. De Amerikaanse actrice wordt weliswaar veel werk uit handen genomen door het paleispersoneel, maar voor de bruidsjurk en de ontvangst van haar aandeel op de gastenlijst is zij toch zelf verantwoordelijk.

De aanstaande bruid heeft echter ook te maken met de spelregels aan het Britse hof en moet nog goed oefenen op het ‘wie is wie’ in de wijdvertakte koninklijke familie, van de Queen tot aan prinses Michael van Kent en alle kinderen en kleinkinderen. Binnen de familie gelden bijvoorbeeld bijzondere voorrangsregels: voor wie is het gebruikelijk een kniebuiging te maken, wie mag als eerste naar binnen en wie volgt?

Voor een buitenstaander is dat niet eenvoudig en Meghan is altijd een voorvechtster geweest van gelijkheid. Britse en Amerikaanse media zien dan ook beren op de weg naar het altaar. Dat Meghan weet dat ze door de knieën moet voor koningin Elizabeth, de oma van haar man, is nog wel te onthouden. Maar dat het ook geldt voor haar schoonouders Charles en Camilla en zwager en schoonzus William en Catherine?

Curtsy

Volgens protocolexperts gaat het nog verder. De prinsjes George en Louis en prinses Charlotte, de kleuters en baby van William, hebben óók voorrang en zouden recht hebben op een eerbiedige begroeting door hun tante Meghan. Wat het ook niet eenvoudig maakt is dat het uitmaakt of Meghan straks met of zonder Harry op pad gaat. In het laatste geval kan ze kniebuigingen voor bijvoorbeeld de prinsessen Eugenie en Beatrice, – in de koninklijke pikorde lager geplaatst dan hun neef Harry – achterwege laten.

Wanneer ze de twee in Buckingham Palace tegenkomt wanneer Harry er niet bij is, dan gaan Eugenie en Beatrice als ‘geboren prinsessen’ voor op Meghan en wordt van haar een ‘curtsy’ verwacht. Althans volgens de spelregels. Wanneer Meghan, Catherine en Eugenie straks buren zijn in Kensington Palace, zal het in de praktijk wel meevallen.

Maar daarmee zitten de lessen voor Meghan er niet op. Behalve het protocol moet ze zich ook de Britse inburgeringscursus eigen maken om in aanmerking te komen voor een Brits paspoort.