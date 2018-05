De door crisis getroffen Zweedse Academie heeft plaats voor vier nieuwe leden voor de jury van de Nobelprijs voor Literatuur, nu het collega het aftreden van vier leden heeft goedgekeurd. De leden Lotta Lotass, Klas Östergren, Sara Stridsberg en Kerstin Ekman hebben hierdoor nu officieel ontslag genomen.

Het ontslag werd mogelijk gemaakt door tussenkomst van de Zweedse koning Carl Gustaf, die de eeuwenoude statuten van de academie aanvulde met ontslagrecht. Vroeger werden de plaatsen voor het leven toegewezen en konden ze pas na het overlijden van een lid worden bezet, ongeacht of het lid nog actief betrokken was of niet.

Op dit moment zijn nog slechts tien van de achttien leden van de Zweedse Academie actief. Vorige week stelde de jury de prijsuitreiking een jaar uit tot 2019.