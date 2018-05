De Britse prinses Beatrice (29) heeft opzien gebaard met de pimpelpaarse jurk die ze showde op het Met Gala 2018, het jaarlijkse fashion-event in New York waar celebrities en mensen uit de modewereld de mooiste creaties van modeontwerpers tonen.

De dochter van Prins Andrew en Sarah Ferguson staat bekend om haar opvallende outfits en volgens de Britse media “stelde ze wederom niet teleur”.

Hello Magazine ging het verst in de positieve kritiek: “De verpletterend mooie prinses droeg de meest verbazingwekkende japon van ontwerpster Albert Farretti. De jurk deed haar lijken op een Griekse godin. De sleep van de japon had een diep paarse kleur en gaf de prinses een klassieke koninklijke uitstraling, door de lagen van gaas en tule.”

Op het Met Gala, dat sinds 1948 jaarlijks wordt gehouden, wordt niet alleen de laatste mode getoond. Het belangrijkste social event van New York is ooit opgericht om geld in te zamelen voor goede doelen. De opbrengst van de avond was vorig jaar 12 miljoen dollar, ongeveer 10,1 miljoen euro.