Mathilde hoort over anti-pestprogramma school

De Belgische koningin Mathilde heeft dinsdag het Brusselse Maria Boodschaplyceum bezocht. Daar was ze getuige van een bijeenkomst van het project Conflixers, dat tot minder pestgedrag moet leiden. Leerlingen spelen daarin zelf een actieve rol.

Op de school kon Mathilde met eigen ogen zien hoe de Conflixers te werk gaan. Tijdens een rondetafelgesprek vertelden de leerlingen hoe het project precies werkt waarna er een rollenspel volgde waarbij ze hun vaardigheden als ‘conflictoplosser’ oefenden. “Ik ben echt benieuwd om naar jullie te luisteren en naar jullie ideeën”, zei Mathilde vooraf.

Pesten is een belangrijk thema voor koningin Mathilde. Ze bezocht in het verleden al verschillende projecten rondom het aanpakken van pesten. In februari lanceerde ze nog een videoboodschap waarin ze zich uitsprak tegen cyberpesten.