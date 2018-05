Twee dagen voor het Britse koninklijk huwelijk van het jaar, zendt Net5 de tv-première uit van Harry & Meghan: A Royal Romance. De speelfilm die dit jaar is gemaakt gaat over de relatie tussen de Engelse prins Harry en zijn verloofde Meghan Markle, een Amerikaanse actrice.

De twee kwamen met elkaar in contact via vrienden. Eerst hielden zij hun relatie verborgen, maar later kregen ze wereldwijde aandacht van de media. De 36-jarige Amerikaanse actrice Meghan Markle (gespeeld door Parisa Fitz-Henley), die bekend werd van haar rol als Rachel Zane in de populaire serie Suits, en de 33-jarige Britse prins Harry (Murray Fraser) bevestigden na geruchten hun relatie twee jaar geleden.

Eind 2017 werd bekend dat zij zich hadden verloofd en op 19 mei dit jaar gaan trouwen. In de film is te zien hoe zij elkaar hebben ontmoet en hoe de liefde tussen hen opbloeide. Net5 vertoont de film op 17 mei, om 20.30 uur.