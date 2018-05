Prinses Beatrix opende dinsdagmiddag in Den Haag de tentoonstelling ‘Beeldreflecties, De Nederlandse Kring van Beeldhouwers 100 jaar later’ in Pulchri Studio. De prinses is erevoorzitter van de jubilerende Nederlandse Kring van Beeldhouwers (NKvB).

De kunstwerken in de jubileumtentoonstelling bespiegelen een eeuw beeldhouwgeschiedenis. Zeven beelden kregen het stempel ‘signaalbeeld’, omdat ze een verandering in de beeldhouwkunst zichtbaar maken. Honderd leden van de NKvB hebben zich door deze beelden laten inspireren om een nieuw kunstwerk te maken.

De NKvB is opgericht in 1918 als een belangenvereniging voor beeldhouwers. De vereniging streeft ernaar de belangstelling voor de driedimensionale kunst in en buiten Nederland te vergroten en de onderlinge contacten tussen ruimtelijk werkende kunstenaars te bevorderen.