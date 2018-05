Koningin Máxima opent op vrijdag 8 juni het protonentherapiecentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het ziekenhuis biedt sinds januari 2018 als eerste in Nederland de protonentherapie aan, waarbij kankerpatiënten op een innovatieve manier worden bestraald.

Bij protonentherapie kan de dosis straling op een tumor op nauwkeurige wijze worden toegediend, waardoor de schade voor omliggend weefsel wordt geminimaliseerd. Ook de kans op bijwerkingen en schadelijke gevolgen voor de patiënt nemen op lange termijn af. De behandeling is niet geschikt voor alle vormen van kanker. Vooral patiënten met een tumor in het hoofd- en halsgebied komen in aanmerking.

Voor de behandeling van kinderen met protonentherapie werkt het UMCG nauw samen met het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht, dat op dinsdag 5 juni door de koningin wordt geopend. Kinderen hebben vooral baat bij de speciale thertapie omdat zij in de groei zijn en hun gezonde lichaamscellen extra gevoelig zijn voor straling.