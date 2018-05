In Madame Tussauds in Londen is de collectie van de Britse koninklijke familie woensdag uitgebreid met een wassen evenbeeld van Meghan Markle, de verloofde van prins Harry. Madame Tussauds speelt daarmee handig in op de aanstaande bruiloft van van de Britse prins op zaterdag 19 mei.

Het beeld van de aanstaande bruidegom heeft een update gehad. Dat beeld was in 2014 gemaakt ter gelegenheid van zijn dertigste verjaardag. Zijn evenbeeld draagt de rechterhand in het colbert, net als Harry deed tijdens de bekendmaking van de verloving. Het beeld van Meghan draagt het groene mouwloze jurkje van het merk Parosh dat de echte aanstaande bruid ook droeg in november bij de aankondiging van het huwelijk.

Madame Tussauds houdt binnenkort een vrijgezellenfeest waarbij 18-plussers de gelegenheid krijgen op de foto te gaan met Harry en Meghan. Op de dag van het huwelijk mag iedereen gratis naar binnen.

Madame Tussauds in New York heeft ook een Meghan in huis, die in de loop van de dag wordt onthuld. Dit beeld van de American Princess heeft een andere pose en een andere outfit, namelijk van het Britse label Self-Portrait.