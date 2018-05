Koningin Margrethe krijgt deze zomer hoog bezoek uit Frankrijk. President Emmanuel Macron brengt op 28 en 29 augustus een staatsbezoek aan Denemarken, maakte het Deense hof vrijdag bekend.

Hoewel Margrethe nauwe banden heeft met Frankrijk, haar in februari overleden echtgenoot prins Henrik kwam uit het land, is Macron pas de tweede Franse president die de koningin ontvangt voor een staatsbezoek. In 1982 ontving Margrethe toenmalig president François Mitterand.

Margrethe reisde in 1978 met Henrik af naar Frankrijk voor een staatsbezoek. Het paar werd toen ontvangen door president Valéry Giscard d’Estaing.