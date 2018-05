Pieter van Vollenhoven vraagt zich af of bezoekers van attractieparken die zich niet aan de regels houden gestraft kunnen worden. Aanleiding voor die vraag is het incident in de Beekse Bergen met het Franse gezin. Dat ontsnapte maandag aan de klauwen van de luipaarden nadat het tijdens een autosafari – tegen de regels – was uitgestapt.

“Welke straffen kunnen worden opgelegd als bezoekers van bv de Beekse Bergen of de Efteling zich niet houden aan de regels van deze organisaties?”, vraagt prof. mr. Pieter van Vollenhoven zich af op Twitter. “Waar liggen de grenzen van de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid?”, gaat de oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid verder.

Safaripark Beekse Bergen heeft laten weten geen extra maatregelen te nemen naar aanleiding van het incident. “Als we zouden twijfelen aan onze informatievoorziening, zou je extra maatregelen nemen”, stelt parkmanager Niels de Wildt. “We hebben alles nagelopen, het staat als een huis. Wat deze mensen bezielt dit toch te doen, is een vraag die wij niet beantwoord krijgen. Het is heel duidelijk wat de regels zijn.”