De Zweedse koning Carl Gustaf heeft samen met koningin Silvia de jaarlijkse tentoonstelling op het zomerverblijf Solliden geopend. Het is traditie dat in de zomer een deel van het slot opengesteld wordt voor een tentoonstelling.

Dit jaar staat koning Karl XIV Johan van Zweden centraal. Hij was van 1818 tot 1844 koning van Zweden. Hij was de eerste van het geslacht Bernadotte dat de troon besteeg. De familie zit dit jaar dus tweehonderd jaar op de troon in Zweden. De koning die het nieuwe Zweden bouwde, is het motto van de tentoonstelling.

Aan Svensk Damtidning vertelde Carl Gustaf dat hij het als een plicht ziet om goed te zorgen voor Solliden. “Ik heb het slot geërfd en door de jaren heen ben ik mij steeds meer gaan hechten aan Solliden”, legde de vorst uit. Carl Gustaf doet zijn best om Solliden in goede staat te houden, maar hij beseft dat het steeds moeilijker wordt. “Er is ieder jaar steeds meer te doen en het is een hele opgave om goed voor de tuinen en gebouwen te zorgen.”

Zijn vrouw Silvia valt hem bij. “Je moet af en toe ook dingen vernieuwen, maar dat moet je heel voorzichtig doen. Je kan niet te veel tegelijk veranderen.”