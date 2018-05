Sultan Ibrahim van de Maleisische deelstaat Johor heeft zaterdag in het paleis Istana Bukit Serene de nieuwe eerste minister Osman Sapian beëdigd. Onder de aanwezigen was ook Ibrahim’s Nederlandse schoonzoon Dennis Verbaas, die in Johor bekend staat als Dennis Muhammad Abdullah.

De installatie van de 67-jarige Osman Sapian was een historische gebeurtenis want voor het eerst sinds de onafhankelijkheid van Maleisië in 1957 heeft het aan Singapore grenzende Johor een premier die niet afkomstig is uit Barisan Nasional. Deze coalitie werd eerder deze week bij de parlementsverkiezingen zowel op federaal als deelstaat niveau verpletterend verslagen. Pakatan Harapan, de coalitie van oppositiepartijen, won in Johor 36 van de 56 zetels in het lokale parlement.

De sultan zei meteen het resultaat te respecteren, ook al had zijn zoon kroonprins Ismail eerder de bevolking opgeroepen de status quo te bewaren. Johor heeft een sterke eigen identiteit, en door de relaties met Singapore ook een sterke en eigenzinnige positie binnen de Maleisische federatie.

Sultan Ibrahim gaf de ‘menteri besar’ (eerste minister) opdracht de belangen van het sultanaat goed in de gaten te houden. Indien nodig zou hij zich zelf ook roeren wanneer hij dat nodig vond in het belang van de bevolking.