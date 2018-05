De Amerikaanse bisschop Michael Bruce Curry zal deel uit maken van de huwelijksplechtigheid bij de bruiloft van de Britse prins Harry en Meghan Markle. Dat maakt Kensington Palace bekend.

Het is niet bekend wat de relatie is tussen de bisschop en het aanstaande bruidspaar. Curry komt uit Chicago en zal naar Windsor afreizen om een rol te spelen in St. George’s Chapel. Hij voegt zich bij bisschop David Connor, die de dienst zal leiden en Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury die Harry en Meghan zal trouwen.

“De liefde die prins Harry en Meghan Markle met elkaar heeft verbonden, heeft zijn oorsprong in God en is de sleutel tot leven en geluk. We zullen hun liefde vieren en bidden voor geluk”, laat bisschop Curry in een reactie weten.