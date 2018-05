Onder toeziend oog van koning Filip en koningin Mathilde heeft de Duitse bariton Samuel Hasselhorn de Koningin Elisabethwedstrijd voor zang gewonnen. Tijdens de feestelijke avond in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel streden twaalf zangers en zangeressen voor de winst, meldt de Belgische krant De Standaard.

De Koningin Elisabethwedstrijd is een internationale muziekwedstrijd die in 1937 werd opgericht door de toenmalige Belgische koningin Elisabeth. Het was de negende editie voor zang. De wedstrijd wisselt af tussen piano, cello en zang. Vorig jaar mochten twaalf cellisten het tegen elkaar opnemen.

In de finale deden met Marianne Croux en Charlotte Wajnberg twee Belgische deelnemers mee. Laatstgenoemde ging er vandoor met de publieksprijs. Het was sowieso een speciale avond voor Wajnberg, aangezien haar vader als fluitist meespeelde in het orkest.