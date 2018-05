Televisiepresentator James Corden is van de partij als de Britse prins Harry en Meghan Markle elkaar komend weekend het ‘ja-woord’ geven in de St. George’s Chapel in Windsor. Volgens TMZ staat de Britse talkshowhost op de gastenlijst voor de huwelijksplechtigheid en de receptie na afloop van de rijtoer door het stadje.

Corden werd bij het grote publiek bekend toen hij in 2015 de presentatie van het Amerikaanse programma The Late Late Show op zich nam. Hij is al jaren bevriend met prins Harry, maar onlangs gaf Corden aan dat hij niet verwachtte dat hij uitgenodigd zou worden voor de bruiloft.

De 39-jarige presentator en komiek krijgt gezelschap van Ben Winston, de uitvoerend co-producent van The Late Late Show. De twee mogen ’s avonds ook aanwezig zijn bij het exclusieve feestje in Frogmore House.

Harry en Meghan treden op zaterdag 19 mei in het huwelijk op Windsor Castle.