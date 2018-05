Koningin Elizabeth heeft haar formele toestemming gegeven voor het huwelijk van haar kleinzoon prins Harry en Meghan Markle. Dat deed ze door een historisch document vrij te geven waarop de symbolische woorden ‘Now Know Ye’ en haar handtekening staan, meldt Reuters.

Het document is verder voorzien van de ‘Grote Zegel van het Rijk’, ten teken van echtheid van het papier. Buiten het officiële gedeelte is het document versierd met symbolen die de levensloop van Harry en Meghan moeten voorstellen. Zo is er een rode draak van Wales te zien voor Harry en staat de roos, de nationale bloem van de Verenigde Staten, symbool voor Meghan.

“Nu weet gij dat we hebben ingestemd met het sluiten van het huwelijk tussen onze geliefde kleinzoon prins Henry Charles Albert David van Wales en Rachel Meghan Markle”, schrijf Elizabeth. Het document wordt na de bruiloft aan het echtpaar overhandigd.