Nu de trouwdag van prins Harry en Meghan Markle met rasse schreden nadert, wordt steeds meer duidelijk over hoe de dag eruit gaat zien. Eén geheim blijft tot het laatste moment goed bewaard: de trouwjurk van Meghan.

Hoewel al maanden wordt geschreven over wie dé jurk mocht ontwerpen, is het nog steeds onbekend wat voor soort japon Meghan heeft gekozen voor haar grote dag. Duidelijk is wel dat de Amerikaanse helemaal weg is van haar keuze. Volgens goede vriendin Priyanka Chopra stroomden de tranen over Meghans wangen toen ze de jurk tijdens een passessie aan had.

Grootste kanshebber lijkt het ontwerpersduo Ralph & Russo. De Australische ontwerpers Tamara Ralph en Michael Russo staan bekend om hun extravagante, bijzonder vrouwelijke couture ontwerpen.

Te sexy

Voor de officiële portretten ter gelegenheid van de verloving droeg Meghan in december ook een jurk van Ralph & Russo. De keuze voor de jurk met een doorzichtige top viel niet bij iedereen in goede aarde. De japon zou te sexy zijn voor een toekomstig lid van de Britse koninklijke familie. Ook over het prijskaartje van 63.000 euro waren sommige Britten niet te spreken.

Een andere ontwerper die wordt getipt als ontwerper van de bruidsjurk is Erdem. Meghan is naar eigen zeggen fan van de Canadees-Turkse ontwerper en draagt zijn creaties “al jaren”. Gefluisterd wordt dat Meghan een japon van Erdem Moralioglu draagt tijdens het bruidsfeest dat na de ceremonie en receptie plaatsvindt in Frogmore House.

Goed luisteren

Ook Roland Mouret wordt gezien als kanshebber voor dé jurk. De ontwerper, een goede vriend van Meghan, wilde eerder dit jaar bevestigen noch ontkennen dat hij was benaderd voor het ontwerp van de trouwjurk. “Meghan weet precies wat ze wil”, zei de Franse modeontwerper tegen The New York Post. “Het belangrijkste is goed naar haar te luisteren en met haar samen te werken.” Toen Mouret naar meer details werd gevraagd, zei hij “al te veel” te hebben losgelaten.

Andere ontwerpers doen minder geheimzinnig over of ze al dan niet zijn gevraagd mee te denken over Meghans trouwjurk. De Israëlische Inbal Dror liet in december weten te zijn benaderd door Kensington Palace. De schetsen moesten geheim blijven, maar lekten niet veel later toch uit via Amerikaanse media.

Armen bedekken

Waarschijnlijk zijn eind vorig jaar, vlak nadat Harry en Meghan in november hun trouwplannen wereldkundig maakten, meerdere ontwerpers benaderd. Britse media sluiten ook onder anderen Stella McCartney, Misha Nonoo en Oscar de la Renta niet uit. Zeker is dat Vera Wang – de keuze van veel sterren – niet verantwoordelijk is voor Meghans trouwjurk. Ook Victoria Beckham en Catherine Walker – die prinses Diana en Catherine, de hertogin van Cambridge kleedde – hebben laten weten de bruidsjurk niet te maken.

Hoewel het nog gissen is welke ontwerper Meghan heeft gekozen, is wel duidelijk dat de jurk waarin ze zaterdag voor het altaar staat niets lijkt op twee eerdere bruidsjurken die ze droeg. Meghan trouwde in 2011 op Jamaica met producent Trevor Engelson. Voor die dag koos ze een strapless jurk. Onlangs was ze weer te zien in een trouwjurk, Meghan nam met een bruiloft afscheid van de Amerikaanse televisieserie Suits. Haar personage Rachel Zane liep in een mouwloze jurk naar het altaar. In de Britse koninklijke familie is het traditie dat bruiden hun armen op z’n minst deels bedekken.

Bruidegom

En de bruidegom? Die heeft het waarschijnlijk een stuk makkelijker. Zijn pak hangt mogelijk al langer in de kast. De kans is groot dat prins Harry een militair uniform draagt op zijn trouwdag. De vraag is alleen welk uniform de prins uit zijn kast trekt. Hij kan kiezen voor het donkere pak met rode accenten van de Blues and Royals, een van de twee regimenten van de Household Cavalry. Een andere optie is het uniform van de Royal Marines. Harry is sinds december kapitein-generaal van de mariniers van de Britse strijdkrachten, een ceremoniële functie die hij overnam van zijn opa prins Philip.

Britse media sluiten echter niet uit dat Harry helemaal niet in uniform trouwt, maar voor een jacquet gaat. De prins is immers niet meer in dienst van het Britse leger, in 2015 nam hij na tien jaar afscheid. Trouwen in militair uniform zou de bruiloft een stuk formeler maken. Bovendien is het Britse leger niet gecharmeerd van gezichtsbeharing in combinatie met een uniform. De kans dat Harry voor zijn bruiloft nog afscheid neemt van zijn baard lijkt erg klein.