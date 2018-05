Ex-prins Nicolae trouwt in september in kerk

De kerkelijke inzegening van het huwelijk van Nicolae van Roemenië en Alina-Maria Binder is op 30 september in de kleine pittoreske basiliek van Elias in het Roemeense Sinaia, waar ook het koninklijk kasteel Peles is. De ex-prins trouwde vorig jaar al voor de wet.

Nicolae (33) is de enige kleinzoon van de vorig jaar op 96-jarige leeftijd overleden laatste koning van Roemenië, Mihai. Hij was voorbestemd om na zijn tante Margareta de monarchie voort te zetten, maar in de zomer van 2015 nam de koning een drastisch besluit. Nicolae, geboren als Nicholas Medforth-Mills, werd uit de theoretische lijn van troonopvolging gezet en hij raakte ook zijn eerder verleende prinsentitel kwijt. Volgens vage persberichten in die tijd was Nicolae moreel niet geschikt om het koningshuis te vertegenwoordigen.

Aanvankelijk hield Nicolae zich koest, maar nadat vorig jaar een conflict was ontstaan over zijn wens om afscheid te nemen van zijn stervende grootvader, hetgeen de familie verhinderde, is de ex-prins meer en meer actief geworden in het openbare leven. “Alleen door één te zijn met de bevolking kun je verandering teweegbrengen en de gemeenschap helpen”, zei hij maandag tegen het ANP. Zijn optredens met bijvoorbeeld de jeugd en de armere bevolking contrasteren met het institutionele werk van zijn tante Margareta, die sinds het overlijden van Mihai aan het hoofd van de familie staat.

Het werk van Nicolae vindt meer weerklank in de Roemeense media, hetgeen de spanning met de rest van de familie vergroot. De ex-prins hoopt echter dat zijn moeder en tantes bij zijn huwelijk aanwezig zullen zijn.