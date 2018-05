De halfzus van Meghan Markle beweert dat zij haar vader heeft geadviseerd om met paparazzi mee te werken aan een fotoreportage, niet wetend dat dit ook heimelijk zou worden gefilmd. Samantha Grant heeft nu spijt van haar actie, zo twitterde ze maandag. De actie van Thomas Markle is in de Britse sensatiepers en op sociale media het gesprek van de dag.

De Mail on Sunday met name sprak er schande van dat Thomas Markle foto’s in scene heeft gezet, zoals onder meer bleek uit CCTV-opnamen. Maar aan de andere kant was het de zusterkrant Daily Mail, die samen met onder meer The Sun de afgelopen weken de foto’s had gepubliceerd. De foto’s waren aangekocht bij een Amerikaans agentschap, dat een overeenkomst had gesloten om Markle te fotografen in zijn woonplaats in Mexico.

De Mail kon dus eerst scoren met de opnamen en vervolgens opnieuw geld verdienen door diezelfde opnamen te veroordelen. Op sociale media worden de kranten dan ook hypocriet genoemd. En indien ze echt niet wisten dat ze om de tuin werden geleid, kregen de tabloids een koekje van eigen deeg. Voor de meeste volgers van de soap rond de disfunctionele familie van de aanstaande koninklijke bruid was het immers duidelijk dat foto’s van de als een kluizenaar levende Thomas Markle bij het passen van een trouwpak in scene waren gezet. Vraag was hoogstens hoeveel geld hij hiervoor had gekregen.

Geen excuses

“Ik heb hem aangeraden mee te werken. Hij werd de hele tijd achtervolgd en op deze manier zouden er goede foto’s zijn”, aldus Samantha tegen de Daily Star. Dat haar vader zijn excuses zal aanbieden, zoals haar broer Thomas jr eerder dit weekeinde beweerde, noemt ze onzin. Samantha noemt haar broer ‘vuilnis’ (‘scumbag’) dus haar reactie kan ook met een korreltje zout worden genomen.

Het paleis had Britse media eerder gevraagd om Meghans familie en met name haar ouders met rust te laten. Ze wensten geen aandacht. De actie van Thomas Markle, waarvoor hij volgens Samantha geen geld ontving, maakt dat wat ongeloofwaardig. Moeder Dora Ragland, die deze week naar Engeland vliegt, heeft de pers beter op afstand weten te houden. Maar ook zij werd de afgelopen dagen in Los Angeles gefotografeerd nadat haar ex zogenaamd als verzoenend gebaar een bloemenbak had bezorgd. Heel toevallig waren daar fotografen bij aanwezig.