Niet alleen royaltyfans leven toe naar het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. Ook talloze bedrijven hopen een graantje mee te pikken en hebben allerhande prullaria op de markt gebracht met een verwijzing naar het bruidspaar.

Wie een blijvende herinnering wil hebben aan 19 mei kan onder meer kiezen voor een knuffelbeer, koekblik of kleurboek. Maar er zijn ook extravagantere opties. Zo heb je voor een kleine 32 euro een badpak met het gezicht van Harry of Meghan, zijn er ‘herinneringscondooms’ – voor de ‘crown jewels’ – en een speciale vibrator op de markt.

Echte royaltyfans zijn zaterdag van vroeg tot laat bezig met dé bruiloft. En dat kan. De dag begint met een ontbijtje met ‘Harry & Meghan’s Wedding Rings’, ronde cornflakes. Op de boterham kan jam, uiteraard uit een potje met de naam van de bruid of bruidegom erop. Tussendoor een stukje taart, volgens de supermarkt die hem voor ruim negen euro verkoopt een replica van de bruidstaart, en ‘s avonds een speciaal worstje.

Geen windeieren

Ook aan drank is gedacht. In Windsor is weer de Windsor Knot gebrouwen. Het biertje is dit keer gemaakt met Brits en Amerikaans hop, een knipoog naar de geboortelanden van Harry en Meghan. Finishing touch is de champagnegist. Het is overigens niet de eerste keer dat de Windsor Knot in de winkels ligt, ook ter gelegenheid van het huwelijk van Harry’s broer William in 2011 werd een speciaal biertje gebrouwen.

Naast alle officieuze spullen heeft ook de Royal Collection Trust officiële memorabilia op de markt gebracht. In de winkels bij Buckingham Palace, Holyroodhouse Palace en Windsor Castle liggen niet alleen kommetjes, mokken en handdoeken met de monogrammen van het bruidspaar. Ook een taart, gesuikerde amandelen en een kaars zijn te koop. De herdenkingsmunt die The Royal Mint heeft uitgegeven is ook hier te verkrijgen.

Het huwelijk van Harry en Meghan lijkt de Britse economie geen windeieren te leggen. Geschat wordt dat de ‘royal wedding’ tot 1,1 miljard euro op kan leveren.