Bruidstaart Harry en Meghan in de maak

De Londense patisseriechef Claire Ptak is begonnen aan de bruidstaart van prins Harry en Meghan Markle. Dat liet ze dinsdag weten via Instagram.

“En zo begint het”, schreef Claire bij een foto waarop kistjes met citroenen te zien zijn. Eind maart maakte Kensington Palace bekend dat Harry en Meghan een keuze hadden gemaakt voor hun bruidstaart. Het paar, dat zaterdag trouwt, wil een taart die naar citroen en vlierbloesem smaakt, van de hand van Ptak. Zij staat bekend om haar gebruik van seizoensproducten en organische ingrediënten.

Ptak deelde maandag nog een foto via Instagram, waarmee ze wellicht een tipje van de sluier licht over hoe de bruidstaart eruit gaat zien. “Perfecte bloemblaadjes”, schreef ze bij een kiekje van een kleine taart met onder meer pioenrozen. Vorige maand maakte Kensington Palace bekend dat de bruidstaart van Harry en Meghan wordt versierd met bloemen, dezelfde die in Meghans bruidsboeket zitten.

Ook Philippa Craddock, die verantwoordelijk is voor het bruidsboeket en de aankleding van de huwelijkslocaties, is begonnen met de voorbereidingen op de bruiloft. Bij haar winkel in Londen werden dinsdag vrachtwagens vol witte en roze bloemen gespot. Meghan koos voor een bruidsboeket met onder meer pioenrozen – haar favoriete bloem -, witte rozen – de favoriete bloem van Harry’s wijlen moeder prinses Diana – en vingerhoedskruid. Dezelfde ruikers worden gebruikt om St. George’s Chapel, waar Harry en Meghan elkaar het jawoord geven, en St. George’s Hall, waar een receptie plaatsvindt, aan te kleden.