De belangstelling van Duitse media voor het officieel bezoek van bondspresident Frank-Walter Steinmeier aan Nederland was dinsdag groter dan die van de Nederlandse pers. De vorig jaar maart aangetreden bondspresident heeft nu eenmaal vooral een ceremoniële rol, en dat is minder aansprekend dan het werk van bondskanselier Angela Merkel.

Bij paleis Noordeinde hoopten de meegereisde Duitse fotografen een glimp op te vangen van de ook in Duitsland zeer populaire koningin Máxima. Maar dat viel tegen. De koningin was dinsdagmorgen nog in Den Bosch en ontbrak bij welkomstceremonie en officiële foto. Pas bij de lunch in de Marot zaal van het paleis kwam ze in beeld, samen met presidentsvrouw Elke Büdenbender.

Steinmeier zei in zijn tafelrede dat de sympathie die Duitsers voor Nederland hadden deels ook te danken was aan koning en koningin, een uitspraak die Willem-Alexander licht fronsend aanhoorde. De bondspresident waardeerde het dat het koninklijk gezin net als veel Nederlanders vaak in Duitsland op vakantie gaat, en dat het koningspaar sinds 2013 jaarlijks op werkbezoek gaat in het buurland. “In 2020 wil u alle deelstaten hebben bezocht”, wist Steinmeier.

De koning had in zijn toespraak ook verwezen naar die bijzondere bezoeken. “Voor ons is dit veel meer dan een mooie traditie. Het is vooral een fantastische manier om voeling te houden met uw land en zijn bewoners. Telkens weer valt ons op hoeveel talent, toewijding en vakmanschap er overal in Duitsland te vinden zijn.”