Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag in Paleis Noordeinde in een toespraak bij een lunch voor de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier hoog opgegeven van de speciale band tussen Nederland en Duitsland. “Weet dat Nederland zich nauw met u verbonden voelt”, zei Willem-Alexander. “Wij begrijpen de buiten- en binnenlandse opgaven waarvoor u staat heel goed, omdat dit ook voor ons belangrijke thema’s zijn.”

Hij prees Duitslands rol op het wereldtoneel. “In een wereld waarin vertrouwde zekerheden steeds meer onder druk komen te staan, is Duitsland een stabiele factor en een betrouwbare bondgenoot. Dit is ongelooflijk waardevol. Europa en de wereld mogen zich gelukkig prijzen dat een groot land als Duitsland zich zo sterk medeverantwoordelijk voelt voor het welzijn van de internationale gemeenschap”, aldus de koning.

Dat de rol van bemiddelaar niet altijd goed valt, begreep Willem-Alexander. “De verbinding zoeken is moeilijker dan luid het eigen gelijk verkondigen. Het is soms een ondankbare rol. Als een van uw meest nabije partners beseffen wij dat Duitsland hierin niet altijd de waardering krijgt die het verdient.”

Fietsvakanties

Bondspresident Frank-Walter Steinmeier haalde in zijn rede herinneringen op aan fietsvakanties in Nederland. ,,Welke kant je ook op ging, er was altijd tegenwind”, grapte hij. Steinmeier, die eerder minister van Buitenlandse Zaken was, was blij Nederland nu vanuit een nieuw perspectief te leren kennen. “Een bezoek aan Nederland voelt toch altijd als een bezoek aan verwanten. Het is vertrouwd en er is vertrouwen. We begrijpen elkaar.”

Dat was volgens hem gezien de donkere hoofdstukken in de geschiedenis niet zo vanzelfsprekend, maar was in de afgelopen tientallen jaren gegroeid. “Ik denk dat we de laatste jaren nog meer tot elkaar zijn gekomen”, aldus de bondspresident die met zijn vrouw Elke Büdenbender voor een tweedaags officieel bezoek in Nederland is.