Koningin Elizabeth heeft dinsdag de Turkse president Recep Tayyip Erdogan ontvangen. Erdogan en zijn vrouw Emine werden in audiëntie ontvangen op Buckingham Palace.

Erdogan is voor een driedaags bezoek in het Verenigd Koninkrijk. Dinsdag is zijn laatste dag in Londen, de Turkse president zette zondag voet op Britse bodem. Eerder deze week ging hij onder meer langs bij Britse en Turkse ondernemers om de aanstaande brexit te bespreken. Nadat Elizabeth Erdogan had ontvangen ging de president door naar Downing Street 10, waar de Britse premier Theresa May hem opwachtte. Daar stonden ook tegenstanders van Erdogan op hem te wachten.

Elizabeth had dinsdag een drukke dag. Niet alleen het gesprek met de Turkse president stond in haar agenda, ook was het tijd voor het eerste tuinfeest van dit jaar. Elke zomer geeft de Queen minstens drie tuinfeestjes op Buckingham Palace en één in de tuin van The Palace of Holyroodhouse in Schotland. Met die feestjes wil Elizabeth ‘gewone Britten’, vaak verbonden aan liefdadigheidsorganisaties, bedanken voor hun inzet voor de samenleving.

Dinsdag vergezelden prins Andrew en prins Edward en zijn vrouw Sophie de 92-jarige koningin. Zij kletsten met de 8000 genodigden, die werden getrakteerd op onder meer cake, sandwiches en een kopje thee.