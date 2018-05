Thomas Markle lijkt definitief niet naar de bruiloft van zijn dochter Meghan en prins Harry te gaan. De vader van de bruid heeft TMZ laten weten dat hij woensdagochtend onder het mes moet vanwege hartproblemen. De kans dat hij naar het Verenigd Koninkrijk af kan reizen voor de trouwerij, die zaterdag plaatsvindt, lijkt klein.

“Ze (de artsen) moeten opereren om een blokkade te verhelpen, schade te herstellen en een stent te plaatsen”, liet Thomas, die in Mexico woont, weten aan de Amerikaanse site. Meghans vader wordt woensdag om 07.30 uur (lokale tijd) geopereerd. Hij werd vorige week getroffen door een hartaanval en had maandag weer last van pijn op zijn borst. Dinsdag bleek, na verschillende onderzoeken in het ziekenhuis, dat de hartaanval “significante schade” heeft aangericht en dat Thomas onder het mes moet.

Meghans vader, die de eer had de bruid weg te geven, twijfelde de afgelopen dagen of hij naar het Verenigd Koninkrijk zou vliegen. Maandag werd duidelijk dat hij het op een akkoordje gooide met een paparazzofotograaf en betaald kreeg voor foto’s waarop te zien is dat hij in een internetcafé naar informatie over prins Harry zoekt. Achteraf schaamde Thomas zich voor die actie en besloot hij daarom niet naar Windsor af te reizen voor de bruiloft van zijn dochter.

Moeder

Toen die berichten Kensington Palace bereikten, vroeg het paleis namens het bruidspaar om “begrip en respect” voor Meghans vader “in deze moeilijke situatie”. Naar verluidt maken Meghan en Harry zich grote zorgen om haar vader. De Amerikaanse zou Thomas gesmeekt hebben toch naar haar bruiloft te komen. Volgens de laatste berichten was hij dat van plan, mits zijn gezondheid het toeliet.

Britse en Amerikaanse media speculeren ondertussen volop over wie Meghan naar het altaar moet brengen nu haar vader die taak niet op zich lijkt te kunnen nemen. Haar moeder, Doria Ragland, lijkt de meest voor de hand liggende kandidaat. Zij kreeg al een belangrijke rol bij de bruiloft, Doria brengt de laatste nacht voor de trouwerij met Meghan door en vergezelt haar in de auto richting Windsor Castle. Als Doria haar dochter zaterdag inderdaad naar haar aanstaande echtgenoot brengt in St. George’s Chapel, is dat een novum zijn binnen de Britse koninklijke familie.